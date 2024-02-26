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أمريكي يصطاد سمكة قرش بيديه العاريتين (فيديو)

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أمريكي يصطاد سمكة قرش بيديه العاريتين (فيديو)
(ladbible)
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن صيادا أمريكيا يعيش في جنوب غرب فلوريدا، تمكن من اصطياد سمكة قرش بيديه دون استعمال أي أدوات صيد تذكر.

وذكر موقع "LADBible" أن الصياد معروف على شبكات التواصل الاجتماعي باسم مستعار "هوود فيشينغ إنترتينمنت"، كما يعيش في جنوب غرب فلوريدا، وفي مقاطع الفيديو الخاصة به يظهر للمشاهدين كيفية صيد السمك.

أمريكي يصطاد سمكة قرش بيديه العاريتين (فيديو)

وانتشر على نطاق واسع فيديو الصياد وهو يمسك سمكة القرش بيديه.

وأكد الموقع أن شهرة هذا الصياد الحقيقية جاءت عندما نشر لقطات لنفسه وهو يصطاد سمكة قرش كبيرة بيديه العاريتين، وعلى الرغم من أن السمكة بحجم الرجل نفسه، إلا أنه نجح في إخراجها من الماء، مما أثار دهشة المشاهدين.

أمريكي يصطاد سمكة قرش بيديه العاريتين (فيديو)

وكتب المعلقون بعد مشاهدتهم للفيديو: "يبدو الأمر وكأنك تمشي مع كلب وليس سمكة قرش". وقال آخر: "فتى فلوريدا الحقيقي في الماء مع أسماك القرش"، وكشف معلق آخر: "الشيء الجنوني هو أنني ذهبت للسباحة هناك الصيف الماضي.. لا يبدو الأمر صعبا للغاية، ربما يمكننا جميعا البحث عن سمكة قرش لالتقاط صورة لها في المرة القادمة التي نذهب فيها إلى الشاطئ".

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المصدر: RT +  وسائل إعلام أمريكية

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