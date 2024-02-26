روسيا.. سمكة قرش عملاقة تلد على أحد شواطئ جزر الكوريل

أفاد شهود عيان بأن سمكة القرش ولدت أسماكها الصغيرة على اليابسة، لكنهم لم يعثروا على أحد منها في مكان الولادة.

واكتشف السكان المحليون سمكة القرش على شاطئ ساحل توفيتسكي بالصدفة وأبلغوا المتخصصين على الفور. وتوجه ممثلو محمية "كوريلسكي" الطبيعية إلى مكان الواقعة لتصويرها وأخذ العينات اللازمة لفحصها.

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وقالت إيلينا لينيك، نائبة المدير العلمي بالمحمية: إن السمكة "أنجبت أمس أسماك قرش صغيرة على الشاطئ، لكن للأسف لم نعثر على أي منها، ربما جرفتها المياه".

يذكر أن سكان المنطقة اكتشفوا في سبتمبر عام 2023 في إقليم خاباروفسك الروسي على شاطئ خليج أيانسكايا، سمكة قرش جرفتها المياه إلى الشاطئ. وقد حالفها الحظ، حيث جاء الناس لإنقاذها في الوقت المناسب وأعادوها إلى البحر. وينتمي القرش الذي تم إنقاذه إلى عائلة الرنجة ولا يشكل تهديدا للإنسان إلا إذا تم استفزازه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا