طيار أمريكي يتحدث عن ظواهر شاذة فوق القواعد الأمريكية

أعلن الطيار الأمريكي المتقاعد رايان غريفز عن مشاهدة ظواهر شاذة غامضة فوق القواعد العسكرية الأمريكية.

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وتشير The Hill إلى أنه وفقا للطيار ، هذه الظواهر الشاذة التي تظهر فوق القواعد العسكرية وميادين التدريب لها "قدرات وإمكانيات استثنائية"، ويقول: "نحن لا نعلم من وما هي ولا يمكننا تخفيف وجودها".

ويضيف: بإمكان حوالي 50-60 شخصا عملوا معنا عامي 2014-2015 تأكيد رؤيتهم لهذه الأجسام الغامضة، التي هي "ظواهر شاذة غامضة تتعلق بالأمن الوطني. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من المعلومات".

المصدر: لينتا. رو