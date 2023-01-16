كشف نوع الأجسام الطائرة التي رصدت خلال عامين

أعلنت أجهزة المخابرات الأمريكية عن رصد أفراد القوات المسلحة الأمريكية لـ 366 جسما فضائيا مجهولا منذ بداية عام 2021 .



ووفقا لهذه الأجهزة، يسمح هذا بفهم أفضل للظواهر الطبيعية وتلك الناجمة عن النشاط البشري التي تحدث في المجال الجوي. بحسب قناة ABC7 التلفزيونية الأمريكية.

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ويشير التقرير الذي نشره مكتب مدير المخابرات الوطنية في 12 يناير 2023، إلى أنه منذ بداية عام 2021 تم رصد 366 جسما فضائيا مجهولا، وهذا أعلى بـ 144 من المذكور في التقرير الأول. وقد تم تحديد هوية حوالي نصف هذه الأجسام.

فقد اتضح أن 26 جسما منها هي طائرات مسيرة. و163 هي بالونات أو أجسام مشابه لها، وستة منها نسبت إلى أوهام البصر.

وعموما وفقا للمسؤولين، لا يوجد أي دليل على أن هذه الأجسام هي أجسام خارقة فوق العادة، على الرغم من أن 171 جسما منها بحاجة إلى دراسة مفصلة ومعمقة لأن لها خصائص غير عادية أو لها مواصفات طيران متميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة المسجلة في عدد الأجسام الفضائية المجهولة، ترجع جزئيا إلى الجهود المبذولة لإزالة وصمة موضوعها، والتعرف على المخاطر المحتملة المرتبطة بالرحلات الجوية والأمن القومي.

المصدر: لينتا. رو