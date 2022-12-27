تحد فريد من نوعه ينال ملايين المشاهدات.. برغر وبطاطا مقلية وسط عاصفة ثلجية! (فيديو)

لم يدع اثنان من مشجعي فريق كرة القدم الأمريكية "بوفالو بيلز" الظروف الجوية تعيق وجبتهما المسائية المفضلة، حيث تناولا العشاء خارج منزلهما في ديبي، بنيويورك، وسط العاصفة الثلجية.

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ويظهر فيديو متداول ناتالي كين ووالدها وهما يرتديان قمصانا صيفية لنادي "بيلز"، ويجلسان في الفناء على طاولة وسط الثلج، ويأكلان البرغر مع البطاطا المقلية بشراهة، بينما كانت الرياح العاتية تحاول سلبهما الصحون.

وقالت ناتالي إنها طلبت من والدها المشاركة في الفيديو لأنها كانت "فكرة مضحكة".

وأضافت: "كنا في الخارج (في الفناء) لمدة دقيقة واحدة فقط لتحقيق ذلك. كنا نأكل البرغر والبطاطا المقلية التي تم طهيها هنا في المنزل. بعد الفيديو، ركضت للداخل وانتهى بي الأمر بالتعثر في الثلج وسقطت".

يذكر أن الشرطة المحلية كانت قد قالت إن حظر السفر ظل ساري المفعول في بوفالو أمس الاثنين، حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عدد القتلى في منطقة بوفالو بسبب العاصفة الثلجية وصل إلى 20 شخصا.

The winter storm didn’t stop two Buffalo Bills fans from having their dinner outside. The father-daughter duo donned Bills gear and ate burgers amid blizzard conditions. https://t.co/DTjjIUaCNxpic.twitter.com/N9fG0CrQf4 — ABC News (@ABC) December 27, 2022

المصدر: "Storyful"