"محبوسون منذ 4 أيام في بيوتنا"..طالب سعودي يوثق قوة العاصفة الثلجية في نيويورك (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب سعودي في الولايات المتحدة، وثق فيه قوة العاصفة الثلجية التي شهدتها مدينة نيويورك.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أوضح الطالب السعودي أنه منذ 4 أيام وهم محبوسون في بيوتهم بسبب شدة العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة نيويورك، لافتا إلى أن هذه العاصفة لم تشهدها أمريكا منذ أكثر من 40 سنة، فهي الأسوأ على الإطلاق.

وأشار إلى أن أكثر من 5 آلاف و400 رحلة جوية ألغيت بسبب هذه العاصفة، وأن الطرق السريعة مغلقة بسبب كثافة الثلوج فالرؤية محجوبة تماما، موضحا أن درجة الحرارة وصلت 50 تحت الصفر .

الأقوى منذ 40 عامًا..



طالب سعودي في أمريكا يوثق قوة العاصفة الثلجية التي شهدتها نيويورك pic.twitter.com/gRUpQDhRmg — مجتمعنا (@KSASociety) December 26, 2022



وأكد أن العاصفة الثلجية تأثرت بها نيويورك وأيضا نيوجيرسي، وأوهايو، وبنسلفينيا وغيرها، حيث أن العاصفة قوية وأثرت على الملايين من سكان الولايات المتحدة.



ووثق الطالب السعودي كيف تجمد باب سيارته بسبب الثلوج، حيث قام بثقب المياه على الباب حتى يستطيع فتحه ، كما قام بمساعدة سيدة عجوز علقت سيارتها بالثلج، هو وصديقه حتى لا تنطمر السيارة بالثلج ولا تجد السيدة من يساعدها فتموت من البرد.

المصدر: RT