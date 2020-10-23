راغب علامة: أتمنى أن يرزق الله لبنان رئيسا مثل السيسي

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة، عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر في وقت قصير، متمنيا "أن يرزق الله لبنان رئيسا مثله".

وقال الفنان اللبناني خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية: "إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الامام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله بحطوه في البنوك خارج البلد.."

وأضاف: "رح يجينا يوم إن شاء الله يجيلنا رئيس زي الرئيس السيسي في مصر الي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب حولها على منارة إلى بلد واعدة حول مصر على بلد منيرة.."

المصدر: وكالات