إصابة 3 في هجوم كييف على محطة زابوروجيا

أفادت شركة /روساتوم/ الحكومية الروسية للطاقة الذرية بإصابة ثلاثة من موظفيها في هجوم أوكراني بالمسيرات على محطة زابوروجيا النووية.

مؤكدة أن الهجوم غير المسبوق يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المحطة. من جهتها، دعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية /ماريا زاخاروفا/ المجتمعَ الدولي إدراك خطورة عمل كييف الإرهابي النووي وضرورة الرد عليه.. كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا /ميخائيل أوليانوف/ أن الهجوم المحطة انتهاكٌ للمبادئ الخاصة لسلامتها.