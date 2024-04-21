بسبب "ألفاظ نابية".. منع شمس الكويتية من العمل في العراق (فيديو)

أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، قرارا يمنع المغنية الكويتية شمس بندر نايف الأسلمي من مزاولة عملها الفني بالعراق لمدة سنة كاملة، لتهجمها على بعض سياسي البلد وإعلامه بـ"ألفاظ نابية".

وقالت النقابة في بيان: "نظرا لقيام المدعوة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية) بتلفظ ألفاظ نابية وتهجمها على سياسيي البلد وإعلامه من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي مما يدل على تدني وعيها وعدم احترامها للآخرين عاكسة بذلك صورة سيئة لأخلاق الفنان بوصفه سفيرا لبلده".

وأردف البيان: "نتيجة لهذا التصرف تعلن نقابة الفنانين العراقيين منعها من مزاولة أي نشاط داخل العراق لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار والتواصل مع السلطات الأمنية المختصة لغرض إصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية".

ونوه البيان إلى أن تكرار "الإساءة سيتم اللجوء الى المحاكم المختصة".

وكانت الفنانة قد ردت من خلال فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أنباء ارتباطها بأحد السياسيين العراقيين، بانتقادهم مستخدمة ألفاظا نابية بحقهم.

المصدر: نقابة الفنانين العراقيين