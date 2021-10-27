شمس الكويتية من بغداد: ما أبغى حراسة لافي حاجة ولافي درع واقي.. وكلامها يغضب محبي إليسا

وثقت الفنانة شمس الكويتية العديد من مقاطع الفيديو خلال تجولها في شوارع العاصمة العراقية بغداد قبل مشاركتها في مهرجان بابل الدولي الذي تنطلق فعالياته الخميس.

إقرأ المزيد

ونشرت شمس الكويتية فيديو عبر "انستغرام"، و"تويتر"، وهي تسير في شوارع بغداد بسيارتها الشخصية، ومرت على نقطة مرورية، وقالت: "نحن الآن في شارع عمر عبد العزيز، ورايحين الأعظمية".

ثم نزلت شمس من السيارة، وسارت في الشارع دون وجود حماية حولها، وقالت: "هذا أنا في الشارع، لا في حاجة ولا درع واقي ولا كلام فاضي".

لكن شمس ظهرت في بعض اللقطات وهي محاطة بالشرطة العراقية أثناء تجولها وتعرفها على شوارع بغداد.

وكتبت الفنانة تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واقي من الرصاص ولا بحاجه لحمايه بينكم انتوا الأمان والسند ،كالعاده وفي كل زياره لي أحب أكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقه للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة".

جولتي في شوارع #العراق#بغداد الحبيبه 🇮🇶🤎 بين اخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واقي من الرصاص ولا بحاجه لحمايه بينكم انتوا الامان والسند ،كالعاده وفي كل زياره لي احب ااكد واوضح للعالم كله الصورة الحقيقه للعراق انه بلد الكرم والامان والطيبه



التغطية كاملة على سناب شات shamsofficial1 pic.twitter.com/7D0OcvZRrU — #شمس (@shamsofficial) October 26, 2021

وحظيت فيديوهات شمس بردود فعل واسعة بين الجمهور وقال عدد منهم إن "الفنانة بعد ما تأكدت من وجود حماية أمنية حولها أردات أن تدعي بأنها لاتريد ذلك".

وأغضبت شمس عددا من محبي الفنانة اللبنانية إليسا: "هذي النكره تسقط على إليسا؟ إليسا نفت هذا الكلام ومش غبيه حتى تعمل درع واقي لصدرها وبطنها وظهرها بينما رجليها وراسها وايديها مكشوفات! اشتغلي ع نفسك واوصلي لربع إحساس اليسا وشهرتها والبوماتها ومبيعاتها ومشاهداتها بعدين تكلمي"، حيث فهم العديد من المتابعين بأن تصريحات الفنانة الكويتية وسط بغداد تشير إلى إرتداء الفنانة اليسا درعا واقيا خلال إحيائها حفلا غنائيا في العاصمة العراقية قبل أيام ولكن إليسا نفت الأمر جملة وتفصيلا.

وردت إليسا على الانتقادات الموجها إليها قائلة: "زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة".

زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة #عيب — Elissa (@elissakh) October 24, 2021

وكان البعض قد انتقد إطلالة إليسا، مشيرين إلى أنها "لبست درعا للوقاية من الرصاص خوفا على حياتها".

المصدر: تويتر+انستغرام