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"ما إلو أساس من الصحة".. الفنانة إليسا ترد على منتقدي ملابسها في حفل بغداد

الثقافة والفن

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أثارت صور متداولة للفنانة اللبنانية إليسا، خلال إحيائها حفلها الأول في العاصمة العراقية بغداد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وردت إليسا على الانتقادات الموجها إليها قائلة: "زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة".

وكان البعض قد انتقد اطلالة إليسا، مشيرين إلى أنها "لبست درعا للوقاية من الرصاص خوفا على حياتها".

المصدر: RT

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