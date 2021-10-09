الفنانة اللبنانية إليسا تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات (صورة)

حصلت الفنانة اللبنانية إليسا، على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، والتي تعطى لأصحاب المواهب المتخصصة والفنانين والباحثين والمبدعين، لتكون أحدث المشاهير الحاصلين عليها.

وتداولت مواقع فنية عربية صورة لحصول المطربة اللبنانية على الإقامة الذهبية من دائرة الهجرة والجوازات في دبي.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإليسا وهي تلبي دعوة المدير التنفيذي لفندق "بلازو فيرساتشي" في دبي على الغداء، بعد حصولها على الإقامة الذهبية.

الفنانة اللبنانية #إليسا لبت دعوة المدير التنفيذي لفندق "بلازو فيرساتشي" في #دبي على الغداء بحضور المخرجة أنجي جمال والمنتج ايلي خوري ومدير أعمالها امين ابي ياغي بعد حصولها على الإقامة الذهبية في دائرة الهجرة والجوازات ومنحها بطاقة إسعاد. @elissakh@aminabiyaghi@angyjammalpic.twitter.com/G1pbadcEpg — Jìhàń Àķļ (@jihan_akel) October 9, 2021

وحسب المصادر، حضر الغداء مدير أعمال إليسا، أمين أبي ياغي، والمخرجة إنجي جمال، والمنتج إيلي خوري.

المصدر: وكالات