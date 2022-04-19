"الاختيار 3".. تسريب جديد للشاطر ومرسي عن تحالفات التيارات الإسلامية (فيديو)

عرض تسجيل جديد بث خلال الحلقة 17 من مسلسل "الاختيار 3"، لقاء جمع بين خيرت الشاطر والرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، تحدثا خلاله عن فكرة التحالف بين التيارات الإسلامية.

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وقال خيرت الشاطر بشكل واضح إنه لا يمكن إقامة تحالف بين الإخوان وحزب النور، وإنه أمر مرفوض، وسيسبب مشاكل كثيرة في مصر.

وأضاف الشاطر: "يعني هم دلوقتي قالهم بمنتهى الوضوح مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور، ده مرفوض وهيعملنا مشكلة كبيرة في مصر، استقطاب الإسلاميين وغير الإسلاميين، دلوقتي إحنا نتبنى مبادرة تيار وائتلاف واسع جدا، فيه كل من يرغب الانضمام له ممن مُثِل في مجلس الشعب، وأنتوا هتبقوا موجودين جوه هذا الكيان أهلا وسهلا، متجيش تقولي لأ ده الوفد علماني، تقولي ده الكتلة مش عارف إيه، تقولي إيه.. تقولي إيه.. كان من الأول قبل الانتخابات كانوا رافضين ده، وإزاي خرجوا من التحالف السياسي وده عشان الوفد".

ليرد مرسي قائلا: "عملوا بالنصيحة قوي.. فراحوا نيلوها من الناحية التانية"، فيعلق الشاطر: "لا على فكرة ده محمد نور بيشتغل لوحده"، فيعقب مرسي: "محمد نور جه قعد جنب عماد وهو قاعد معايا.. عماد كان يقولي مالوش دعوة محمد نور"، فيعقب الشاطر: "قالوا كلام كويس في القعدة اللي حضرها عماد.. أنا عرفت جاتله معلومات أكيدة".

وقال مرسي: "محمد نور قالي قبل كده أنا وهشام مصطفى كنا بنشتغل في تنظيم قبل كده، وكنا بنتعامل مع أمن الدولة، بس أنا بطلب مش عارف هشام بطل ولا لأ"، فيرد الشاطر: "وعلى فكرة متجوز أجنبية كان".

ويستكمل مرسي: "يعني أنا الكلام منسيتهوش. ​​الكلام ده من شهرين.. وبعدين عمال يلعب في كل حاجة محمد نور"، فيعقب الشاطر: "بس هو بيلعب صح.. بس هم يعني حتى المؤتمر اللي عامله ده راح هو حضر.. ده لوحده"، فيقول مرسي: "ده عاملين هيئة عشان مراقبة البرلمان يا بشمهندس.. ده شغل جنان رسمي".

ومسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من، أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي.

المصدر: RT