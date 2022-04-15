الاختيار 3.. تحذير شديد اللهجة من السيسي لمرسي بخصوص الجيش المصري

شهدت الحلقة 13 من مسلسل "الاختيار 3" أحداثا مثيرة، حيث كشفت وصول تقرير إلى وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي عن تورط مكتب الإرشاد للأخوان في إطلاق الشائعات وإهانة الجيش المصري.

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على إثر ذلك، التقى السيسي بضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة، الذي يجسد شخصيته في الحلقة الفنان أحمد السقا، لمناقشته فى هذا الأمر.

وأكد السيسي لمصطفى على أنه أرسل له الشكر هو وزملاؤه على المجهود واليقظة، وأنها ليست جديدة عليه، ثم سأله عن مصدر الشائعات والأخبار، ليرد خليفة: "متأكد يا فندم بعد التحريات والسير وراء العديد من المعلومات والبحث تم التوصل إلى أن اللجان تابعة لمكتب الإرشاد، وتحديدا المهندس خيرت الشاطر، وأن هذه اللجان وراء شائعة الإقالة"، ليرد السيسي: "واضح إنهم مش قادرين يفهموا عقلية الجيش المصري".

على إثر ذلك، تحرك السيسي إلى قصر الاتحادية لمقابلة مرسي، وقال له: "سيادة الرئيس، احنا اتكلمنا كتير فى الموضوع ده قبل كدة، بس واضح إننا محتاجين نتكلم فيه تاني، المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول، ولن يكون مقبولا بأي شكل، القوات المسلحة التزمت الحياد طول الفترة اللي فاتت، وبعيدة عن المشهد السياسي بكل صراعاته".

وأضاف: "يا ريت يا افندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دي، الجيش المصري جيش وطني عظيم صلب وصلابته جاية من شرفه، احنا نستحمل الحديد نستحمل النار، لكن نتخدش من الكلمة.. والإهانة فى العسكرية المصرية هي إساءة للكبرياء الوطنى، ومبنستحملهاش، واحنا اتحملنا كتير وكتير جدا طول السنتين اللي فاتوا".

وتابع السيسى في حديثه مع مرسى: "احنا مبنشوفشى غير المصلحة العليا للبلد ولكل المصريين"، ليطلب مرسي من السيسى الهدوء، فرد عليه: "أنا هادئ بس رجاء ابعدوا عن خناقات السياسة، واللي بيحصل ده لازم يتوقف ودلوقتي، ومفيش دولة محترمة جيشها بيتشتم، وأنا مش هسمح أبدا بإهانته".

ومسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من، أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكي، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي.

المصدر: اليوم السابع