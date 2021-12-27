في تصريح جريء.. منة عرفة: أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس !

كشفت الفنانة المصرية الشابة، منة عرفة، عن الأدوار التي ترفض تقديمها في أعمالها الفنية، قائلة: "أنا لا بتشال ولا بتحضن ولا بتباس، ولا بعمل الحاجات دي".

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وأضافت منة خلال لقائها ببرنامج "الفارس" الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس: "هو كل اللي بيمثلوا بيتحضنوا، أنا عندي خطوط حمراء، اللي يحترمها تمام، اللي مش عجبه ممكن يشوف زميلة تانية تقبل تعمل كده، أنا في الأرشيف بتاعي بعد زمن طويل أنه يتشاف كويس، وشطارة المخرج أو الممثل أنه يوصل الرسالة دون ما يجرح مشاعر المشاهد".

وكان الفنان الشاب محمود المهدي قد كشف عن موعد حفل زفافه على الفنانة الشابة منة عرفة، بعد عقد قرانهما في يونيو الماضي، ونشر المهدي صورة عبر "إنستغرام" معلقا: "الفرح إن شاء الله الشهر ده، هيكون مقتصر على الأهل فقط، لأسباب خاصة بينا، وهنزل صورة لينا بالبدلة والفستان".

وأضاف: "لكل اللى ربحوا معانا هنعوضهم في عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم، وآسف جدا لأي حد زعل بس ياريت تقدروا إن دي حاجة خاصة بينا، وإحنا مبسوطين أوى كده".

المصدر: المصري اليوم