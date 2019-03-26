 
مباشر

عائدات "كابتن مارفيل" تقترب من مليار دولار (فيديو)

الثقافة والفن

عائدات
You-Tube: Marvel Entertainment
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lmwc

يقترب فيلم هوليوود الجديد، "Captain Marvel"، من تحقيق مليار دولار من العائدات السينمائية التي تخطت 911 مليون دولار، وذلك منذ طرحه رسميا، في 8 مارس الجاري. 

إقرأ المزيد
ديزني تشوق الجمهور وتنشر الإعلان الكامل لفيلم "علاء الدين"! (فيديو)

وانقسمت العائدات السينيمائية للفيلم بين 322 مليون دولار داخل الولايات المتحدة و589 مليون دولار خارجها.

وتدور قصة الفيلم حول شابة تدعى، كارول دانفيرز، تتحول إلى بطلة خارقة خلال حرب اشتعلت بين أجناس غريبة في المجرة.

وتؤدي دور البطولة الرئيس في الفيلم، بري لارسون، إلى جانب كل من النجوم: جيما تشان، ماكينا جريس، صامويل جاكسون، وغيرهم، في حين أخرج العمل السينمائي كل من، آنا بودن وريان فليك.

المصدر: الصحافة الأمريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر: البداية مذبحة نيوزيلندا.. وبعدها كثير من التعاطف ومن الوعيد أيضا..