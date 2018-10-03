السعودية: نخطط لزيادة إنتاج النفط في نوفمبر

أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، عن استعداد السعودية لزيادة إنتاج النفط في شهر نوفمبر المقبل مقارنة بمستواه في أكتوبر الماضي.

وقال الفالح متحدثا في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي" بموسكو: "إنتاج السعودية من النفط بلغ في أكتوبر 10.7 ملايين برميل يوميا، وفي نوفمبر نتوقع زيادة طفيفة في هذا الرقم".

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وأضاف الوزير أن منتجي النفط زادوا الإمدادات بنحو مليون برميل يوميا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن الرياض على اتصال أسبوعي مع موسكو لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأكد أن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة، وأن السعودية نجحت في تلبية الطلب الإضافي على الذهب الأسود.

ولفت الوزير السعودي بأن الطلب على الخام يرتفع عادة مع اقتراب نهاية العام، مستبعدا أن تؤثر زيادة الطلب هذه بشكل كبير على سوق النفط.

وانطلق في موسكو اليوم منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي يستمر حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة، ويعد المنتدى أحد المنصات الرئيسية التي تبحث آفاق قطاع الطاقة الروسي، وفرص التعاون الدولي في ظل الظروف الجيوسياسية الجديدة.

المصدر: "تاس"