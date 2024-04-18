الولايات المتحدة تسحب ترخيص التعامل مع قطاع الطاقة الفنزويلي

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة ستسحب الترخيص الممنوح للتعامل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي، ما يعتبر إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وأكد المسؤول خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن الترخيص العام لن يمدد، وعلى جميع الجهات إنهاء التعامل مع فنزويلا بحلول 31 مايو المقبل.

وكان الترخيص الصادر في أكتوبر الماضي يسمح بالتعامل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي حتى 18 أبريل الجاري، على الرغم من فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

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وتم رفع بعض العقوبات عن فنزويلا في أعقاب توصل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى اتفاق مع المعارضة بشأن "شفافية الانتخابات الرئاسية" المقبلة التي من المقرر أن تجري في يوليو المقبل.

وفي وقت لاحق منعت السلطات الفنزويلية عددا من الشخصيات المعارضة من المشاركة في الانتخابات، ما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا للاتفاق، وأكدت أنها ستعيد فرض العقوبات التي رفعتها سابقا.

المصدر: نوفوستي