 
مباشر

الولايات المتحدة تسحب ترخيص التعامل مع قطاع الطاقة الفنزويلي

مال وأعمال

الولايات المتحدة تسحب ترخيص التعامل مع قطاع الطاقة الفنزويلي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdkm

أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة ستسحب الترخيص الممنوح للتعامل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي، ما يعتبر إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وأكد المسؤول خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن الترخيص العام لن يمدد، وعلى جميع الجهات إنهاء التعامل مع فنزويلا بحلول 31 مايو المقبل.

وكان الترخيص الصادر في أكتوبر الماضي يسمح بالتعامل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي حتى 18 أبريل الجاري، على الرغم من فرض العقوبات الأمريكية على فنزويلا.

إقرأ المزيد
الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات
الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات

وتم رفع بعض العقوبات عن فنزويلا في أعقاب توصل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو إلى اتفاق مع المعارضة بشأن "شفافية الانتخابات الرئاسية" المقبلة التي من المقرر أن تجري في يوليو المقبل.

وفي وقت لاحق منعت السلطات الفنزويلية عددا من الشخصيات المعارضة من المشاركة في الانتخابات، ما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكا للاتفاق، وأكدت أنها ستعيد فرض العقوبات التي رفعتها سابقا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا