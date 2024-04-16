ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صينية

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من 2024 بوتيرة أعلى من التوقعات.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.26% إلى 85.63 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.21% إلى 90.29 دولار للبرميل.

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وفي وقت سابق اليوم أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام بنسبة 5.3%، بزيادة 1.6% عن الربع الرابع من العام الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ