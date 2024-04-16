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نمو الناتج الصيني 5.3% في الربع الأول من 2024

مال وأعمال

نمو الناتج الصيني 5.3% في الربع الأول من 2024
Gettyimages.ru
مزارعة صينية تجمع أوراق الشاي في مزرعة بمقاطعة هونان - 9 أبريل 2024.
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سجل الناتج الصيني نموا بلغ 5.3% في الربع الأول من العام، بزيادة 1.6% عن الربع الرابع من العام الماضي.

وذكرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الدولة الصيني للإحصاء: "وفقا للبيانات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الأول من العام الجاري 29.629 تريليون يوان".

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وأشار تقرير مكتب الإحصاء إلى أنه في الفترة المشمولة بالتقرير، نما القطاع الأولي للاقتصاد (الزراعة) بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ووصل إلى 1.153 تريليون يوان (159.38 مليار دولار).

ونما القطاع الثانوي للاقتصاد (الصناعة والبناء) بنسبة 6٪ ليصل إلى 10.985 تريليون يوان (1.51 تريليون دولار). بينما نما القطاع الثالث (الخدمات) بنسبة 5٪ ليصل إلى 17.491 تريليون يوان (2.4 تريليون دولار).

ولفت التقرير إلى توقعات السلطات الصينية أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى حوالي 5% في 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 5.2% في العام الماضي 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه 2022، وهو أعلى من التوقعات الرسمية 5%.

المصدر: نوفوستي

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