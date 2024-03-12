بوتين يشيد بدور "أوبك+" في الحفاظ على استقرار أسعار النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن صيغة "أوبك+" تساعد في الحفاظ على أسعار النفط، في الوقت الذي ينخفض فيه إنتاجنا للنفط.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الفائزين في مسابقة "قادة روسيا": ""أوبك+" تساعدنا في الحفاظ على أسعار النفط وضمان إيرادات الميزانية، في الوقت الذي ينخفض فيه إنتاجنا للنفط".

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وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق أن موسكو لا تخطط لزيادة أسعار النفط "إلى ما لا نهاية" ضمن إطار "أوبك+"، بل تسعى لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ويذكر أن مجموعة "أوبك+" التي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا، تم إنشاؤها في عام 2016 لتنسيق الإجراءات في السوق النفطية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار بعد هبوطها بشكل حاد في 2014 – 2015.

المصدر: RT