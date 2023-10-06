البنك المركزي العراقي يؤكد استمرار وصول الدولار النقدي من الفيدرالي الأمريكي

أكد "المركزي العراقي" أن شحنات الدولار المرسلة من "الفيدرالي الأمريكي" تسير بجدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين، وأمس تم استلام الشحنة في توقيتها.

نفى البنك المركزي العراقي في بيان له، الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض شحنات الدولار المرسلة من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى البنك المركزي العراقي.

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وأضاف البيان: "دعا البنك المركزي العراقي، وسائل الإعلام إلى توخّي الدقّة في نشر المعلومات التي تخص السياسة النقدية في العراق وأخذها من مصادرها المعتمدة عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر: المركزي العراقي