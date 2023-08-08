 
مباشر

"موديز" تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vts5

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مرتبة 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم في ظل استمرار المخاطر المصرفية في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
"بلومبرغ" تحذر من "تداعيات مؤلمة" لاقتصاد الاتحاد الأوروبي

وذكرت الوكالة في بيان اليوم الثلاثاء، أن احتمال خفض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية كبرى تبقى قائمة، بفعل قوة الاقتراض على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.

ووفقا للوكالة، فإن خفض تصنيف بنوك كبرى قد يطال مؤسسات مثل U.S. Bancorp، وBank of New York Mellon Corp، وState Street Corp.

وأشارت إلى أن "نتائج الربع الثاني من عام 2023، تظهر ضغوطا على الربحية والسبب في ذلك يعود للركود وارتفاع أسعار الفائدة".

ورفع، الشهر الماضي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أسعار الفائدة بمقدار 0.25 بالمئة، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ يناير 2001.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا