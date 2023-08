"موديز" تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مرتبة 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم في ظل استمرار المخاطر المصرفية في الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم الثلاثاء، أن احتمال خفض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية كبرى تبقى قائمة، بفعل قوة الاقتراض على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.

ووفقا للوكالة، فإن خفض تصنيف بنوك كبرى قد يطال مؤسسات مثل U.S. Bancorp، وBank of New York Mellon Corp، وState Street Corp.

وأشارت إلى أن "نتائج الربع الثاني من عام 2023، تظهر ضغوطا على الربحية والسبب في ذلك يعود للركود وارتفاع أسعار الفائدة".

ورفع، الشهر الماضي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أسعار الفائدة بمقدار 0.25 بالمئة، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ يناير 2001.

المصدر: برايم