 
مباشر
عاجل
نصر الله: نتنياهو يتوعد المقاومة ونحن نتوعده أيضا وأي حدث أمني يحصل في لبنان سنرد عليه دون تردد

بيسكوف: المحاولات الغربية لـ"إضفاء الشرعية" على تجميد الأصول الروسية محكوم عليها بالفشل

مال وأعمال

بيسكوف: المحاولات الغربية لـ
Sputnik
صورة من الأرشيف - المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4k5

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الغرب سيفشل في "إضفاء الشرعية" على عملية تجميد الأصول الروسية، مشددا على أن كل هذه المحاولات محكوم عليها الفشل.

إقرأ المزيد
دبلوماسي روسي: سيتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة الأصول الروسية المجمدة عاجلا أم آجلا
دبلوماسي روسي: سيتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة الأصول الروسية المجمدة عاجلا أم آجلا

وقال بيسكوف إن الأعمال "اللصوصية" التي يقوم بها الغرب الجماعي تتعارض مع القانون الدولي وتبدو غير قانونية من أي وجهة نظر. وأضاف أنه أصبح من الواضح الآن أن مثل هذه الإجراءات المعادية لروسيا لا يمكن وضعها في إطار القانون.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين على أن موسكو تطالب برفع الحظر عن الأصول وستراقب التطورات المرتبطة بالأصول الروسية عن كثب.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن المفوضية الأوروبية اعترفت بأنه سيتوجب إعادة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة على خلفية العملية العسكرية الخاصة بعد انتهاء الصراع الأوكراني.

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا