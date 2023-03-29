فرع شركة أمريكية يوقف عمليات التصدير من روسيا

تلقت وزارة الزراعة الروسية إخطارا من شركة "كارغيل" المساهمة التابعة للمورد الأمريكي للمنتجات الزراعية Cargill، حول توقفها عن النشاط التصديري في السوق الروسية.

وقال مصدر في الوزارة لمراسل "تاس": "تلقت وزارة الزراعة الروسية الإخطار المذكور من شركة كارغيل المساهمة. ويجدر الذكر أن وقف النشاط التصديري لهذه الشركة لن ينعكس على حجم توريد الحبوب الروسية إلى الخارج. ستستمر أصول الشركة المرتبطة بتصدير الحبوب في العمل بغض النظر عمن يديرها".

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وشددت الوزارة الروسية على استعدادها للعمل مع جميع الشركات الأجنبية التي تساهم أنشطتها في تطوير كل من سوق الغذاء المحلي في روسيا وإمكاناته التصديرية. ونوهت بأن المؤسسات الروسية العاملة في هذا المجال، ستشغل حتما الموقع الشاغر الذي ظهر في السوق.

وتعتبر Cargill - من أكبر منتجي وموردي المنتجات الغذائية والزراعية في العالم. ويعمل لدى الشركة 155000 موظف في 70 دولة، وهي تعمل في روسيا منذ عام 1991.

المصدر: تاس