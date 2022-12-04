"أوبك+" تقرر الحفاظ على مستويات إنتاج النفط الحالية

أعلنت مجموعة "أوبك+" في بيان صدر عن اجتماع وزاري لها اليوم الأحد، الإبقاء على المسار الذي أقر في أكتوبر الماضي والقاضي بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم.

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وذكر البيان أن الاجتماع المقبل للتحالف الذي يضم الدول الـ13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وحلفاءها العشرة بقيادة روسيا، سيعقد في 4 يونيو 2023.

وأكد أعضاء "أوبك +" في البيان استعدادهم للاجتماع في أي وقت واتخاذ الإجراءات الإضافية اللازمة استجابة لأوضاع السوق من أجل الحفاظ على توازن العرض والطلب.

وأفاد مشاركون في الاجتماع لـ"فرانس برس" أن قرار إلإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية جاء في ظل مناخ غير مستقر عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف الخام الروسي حيز التنفيذ.

المصدر: وكالات