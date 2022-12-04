اجتماع حاسم لـ"أوبك+" قبيل بدء سريان قرار فرض سقف لسعر النفط الروسي

يجتمع اليوم الأحد أعضاء مجموعة "أوبك+" قبل يوم من بدء سريان قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا.

ويأتي ذلك الاجتماع مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي 1.1%، إلى 85.87 دولار للبرميل فضلا عن انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، إلى 80.47 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تبقي المجموعة على أهدافها وسياستها لإنتاج النفط، وذلك بعد اتفاق دول مجموعة السبع على حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وأثارت "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر عندما اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، اعتبارا من نوفمبر هذا العام حتى نهاية عام 2023.

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كما اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أمس الأول الجمعة على أن يكون الحد الأقصى لسعر البرميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا 60 دولارا، في خطوة لحرمان الرئيس فلاديمير بوتين من الإيرادات مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها وفقا لهذا الحد الأقصى وأنها تجري تحليلا للتوصل إلى الرد المناسب.

وقال العديد من المحللين ووزراء في "أوبك" إن سقف الأسعار محير، وربما يكون غير فعال لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول رفضت إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مثل الصين والهند.

الصدر: وكالات