المصرف الدولي: العالم لن يستطيع القضاء على الفقر المدقع في الموعد المقرر

أعلن المصرف الدولي أن العالم لن يكون قادرا على القضاء على الفقر المدقع في 2030، الموعد المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015.

وبررت المؤسسة الدولية التأخير على أنه أحد العواقب العديدة لوباء كوفيد الذي سجل أسوأ ارتفاع في مستوى الفقر منذ عام 1990، وهو اتجاه يمكن أن تعززه الأزمة الأوكرانية، وفقا لتقرير المصرف السنوي حول الفقر.

وقال رئيس المصرف الدولي ديفيد مالباس "تنبع مخاوفنا من ارتفاع معدلات الفقر المدقع وتراجع تقاسم الثروات بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملات والأزمات المتداخلة".

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ووفقا للمصرف فإن نحو 70 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في 2020، بينما يعيش نحو 720 مليون شخص بأقل من دولارين يوميا في نهاية عام 2020.

وخلال جائحة كورونا شهدت نسبة الأربعين في المئة الأشد فقرا تراجع دخلها بمعدل أعلى بمرتين مقارنة بنسبة العشرين في المئة الأغنى، ما أدى إلى زيادة عدم المساواة بحكم الواقع، وذلك في سابقة خلال العقود الأخيرة.

كبير الاقتصاديين في المصرف الدولي إندرميت غيل قال إنه "في العقد المقبل، الاستثمار في تحسين الرعاية الصحية والتعليم سيكون حاسما للاقتصادات النامية (...). في سياق الديون القياسية والموارد المالية المحدودة"، وأضاف أن ذلك "لن يكون بالأمر السهل".

المصدر: "أ ف ب"