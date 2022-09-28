المركزي الأوروبي يتحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد عزم البنك على التحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم في بلدان الاتحاد.

وقالت لاغارد يوم الأربعاء في فرانكفورت "سوف نقوم بما يتعين علينا أن نقوم به.. هذا يعني رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة".

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وأضافت أنه إذا لم يقم البنك بواجبه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار، سوف يتضرر الاقتصاد بصورة أكبر.

ويسعى البنك للحفاظ على معدل التضحم عند نحو 2%، وخلال شهر أغسطس الماضي كانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتعد أسعار الطاقة الأخذة في الصعود ومشاكل الإمداد من ضمن العوامل التي ترفع معدل التضخم منذ شهور.

وتحدثت لاغارد عن "أخطاء في التوقعات" قائلة إن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك.

وبعد رفع معدل الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر، يبلغ معدل الفائدة في منطقة اليورو 1.25%، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الدوري المقبل لمجلس البنك المركزي الأوروبي في 27 أكتوبر المقبل.

المصدر: د ب أ