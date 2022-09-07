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بوتين يعلق على الاحتجاجات في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

مال وأعمال

بوتين يعلق على الاحتجاجات في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
Globallookpress Stefan Sauer/dpa
صورة أرشيفية
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تشارك الشعب الألماني مطالبه وعدم رضاه عن ارتفاع أسعار الطاقة.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث قال بوتين: "نحن نرى مظاهرات تطالب بفتح خط أنابيب (السيل الشمالي-2)، ونحن نؤيد هذه المطالب من المستهلكين في ألمانيا"، معربا عن استعداد روسيا "للقيام بذلك غدا"، إلا أنه عاد واستدرك: "لكن لسنا نحن من فرض العقوبات"، مشيرا إلى أن العقوبات قد فرضت بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يرجع لحقيقة أن "الأمريكيين أنفسهم يريدون البيع بأسعار باهظة".

ويقام منتدى الشرق الاقتصادي الدولي في الفترة من 5-8 سبتمبر في حرم جامعة الشرق الأقصى الفدرالية بجزيرة روسكي بمدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي.

المصدر: نوفوستي

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