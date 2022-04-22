إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" التابع لـ"ألفا بنك" الروسي بسبب العقوبات

أعلنت محكمة هولندية إفلاس مصرف "أمستردام ترايد بنك" التابع لـ"ألفا بنك" الروسي على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب ضد موسكو وكيانات روسية خاصة وعامة.

وصدر حكم إشهار إفلاس هذه المؤسسة المالية عن محكمة دائرة أمستردام وأكد المصرف المركزي الهولندي هذا القرار.

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وقال البنك المركزي الهولندي في بيان: "في 22 أبريل 2022 قررنا تفعيل نظام ضمان الودائع الهولندي (DGS) لأصحاب الحسابات في مصرف "أمستردام ترايد بنك" (ATB)، مشيرا إلى أنهم سيديرون ضمان الإيداع الهولندي نيابة عن الحكومة الهولندية.

وذكر المركزي الهولندي أنه سوف يقوم بدفع المبلغ الذي يغطيه ضمان الإيداع الهولندي لأصحاب الحسابات المؤهلين في "أمستردام ترايد بنك"، بشرط أن يكون الحد الأقصى 100000 يورو للشخص الواحد.

وأشار إلى أن الحماية الإضافية تنطبق على الأموال المحتفظ بها مؤقتا في الحسابات المتعلقة بشراء أو بيع منزل، حتى 500000 يورو.

وقال المركزي الهولندي إن البنك لديه حوالي 23 ألف عميل معظمهم هولنديون، وستة آلاف من الألمان.

DNB has activated the deposit guarantee scheme for account holders of Amsterdam Trade Bank N.V. due to its bankruptcy. Account holders can get their money back up to €100,000 per person. They will soon be able to contact DNB for this. Read more 👉https://t.co/MTGY9hc4BBpic.twitter.com/D7HBu5vSm8 — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) April 22, 2022

المصدر: وكالات