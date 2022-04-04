إسرائيل.. أزمة في تصريف المنتوجات الزراعية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المزارعين أقدموا على تلف آلاف الأطنان من الخضروات الطازجة بسبب توقف صادرات هذه المنتجات إلى روسيا وأوكرانيا من جراء العملية العسكرية هناك.

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وقالت صحيفة "the jerusalem post" الإسرائيلية، إنه تم تلف ما يصل إلى 50000 طن من المنتجات الزراعية الموجودة في المستودعات، كما توقفت مدفوعات البضائع بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الروبل والعقوبات من جراء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي محاولة لتجنب تدمير واسع النطاق للمنتجات الطازجة، أطلقت منظمة إنقاذ الطعام "ليكيت"، نداء عاجلا لتوزيع المحاصيل الفائضة على الإسرائيليين المحتاجين.

وأشارت إلى أنه مقابل كل 180 دولارا يتم التبرع بها، ستشتري 680 رطلا من المنتجات الزراعية للمحتاجين.

وقال جوزيف جيتلر، مؤسس ورئيس بنك الغذاء الوطني الإسرائيلي "ليكيت"، لصحيفة ميديا ​​لاين، إنه حتى الآن، تمكنت المنظمة من جمع 1.5 مليون دولار من هدفها البالغ 3 ملايين دولار.

وأوضح أنه سيجري تخصيص بعض العائدات لمكافأة المزارعين على منتجاتهم المدمرة، بينما سيخصص الجزء الأكبر للجهود اللوجستية للحصاد والتعبئة والتوزيع.

المصدر: the jpost