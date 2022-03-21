بينيت: إسرائيل تدير تعاملها مع أوكرانيا وروسيا بطريقة "حساسة"

أكد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بلاده تدير تعاملها مع أوكرانيا وروسيا بطريقة "حساسة وسخية ومسؤولة، مع موازنة اعتبارات مختلفة ومعقدة".

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وقال بينيت، من مدرج مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل قبيل مغادرة شحنة مساعدات إسرائيلية إلى أوكرانيا: "إسرائيل مدت يدها لعدة أسابيع من أجل المساعدة في إنهاء أزمة أوكرانيا منذ اللحظة الأولى عبر قنوات مختلفة"، مشيرا إلى شحنات المساعدات الإنسانية الإسرائيلية واستقبال بلاده للاجئين ومهاجرين أوكرانيين.

وتتمتع إسرائيل بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا، وعملت كوسيط بين الجانبين منذ غزو موسكو لكييف أواخر فبراير الماضي.

ودانت إسرائيل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها رفضت اتخاذ إجراءات من شأنها إثارة غضب موسكو خشية تعريض تنسيقها العسكري معها في سوريا للخطر.

المصدر: AP