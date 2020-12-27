حاكم دبي يصدق على ميزانية حجمها 15.5 مليار دولار

قال حاكم دبي، اليوم الأحد، إن الإمارة، التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، أقرت ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (نحو 15.55 مليار دولار) للعام 2021.

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وصدق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الميزانية، التي تأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للسنة المالية 2020، وتداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.

وخلا البيان من رقم للمقارنة مع الإنفاق الفعلي في 2020، لكن حجم ميزانية 2021 يقل عن المقرر للعام 2020 والبالغ 66.4 مليار درهم إماراتي.

المصدر: رويترز