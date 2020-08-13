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روسيا تستأنف رحلات الطيران إلى وجهات جديدة في سبتمبر

مال وأعمال

روسيا تستأنف رحلات الطيران إلى وجهات جديدة في سبتمبر
Reuters
روسيا تستأنف رحلات الطيران إلى وجهات جديدة في سبتمبر
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قال اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية، إن روسيا ستستأنف الشهر المقبل رحلات الطيران إلى دول الجوار، وذلك بعد تعليقها بسبب جائحة أزمة كورونا.

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روسيا تستأنف رحلات الطيران الدولية اعتبارا من 1 أغسطس

ونقل الاتحاد عن مصادر أن شركات الطيران الروسية ستبدأ اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل بتشغيل رحلات جوية منتظمة إلى معظم دول رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك كازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا.

ويقول خبراء إنه هناك عدة أسباب وراء قرار من هذا النوع في مقدمتها استقرار عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، بالإضافة لذلك إطلاق إنتاج لقاح ضد الفيروس.

وابتداء من مطلع أغسطس الجاري استأنفت روسيا رحلات الطيران مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا.

كما أن بعض الدول أعربت عن استعدادها لاستقبال السياح من روسيا وهي: كرواتيا والجبل الأسود ومصر والإمارات وكوبا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وكينيا وجزر المالديف.

وكانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية الجائحة، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.

المصدر: "نوفوستي"

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