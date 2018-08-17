// 26.06.2018 по тикету 15478
القوات الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في القدس بزعم تنفيذه محاولة طعن
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أفادت مراسلة RT في القدس بأن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن.
وأضافت المراسلة أن إطلاق النار حصل قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأن الحديث يدور على ما يبدو عن محاولة فلسطيني طعن شرطي عند أحد أبواب المسجد الأقصى وتم "تحييد" الفلسطيني وإطلاق النار عليه.
وتشهد البلدة القديمة للقدس حالة استنفار للشرطة الإسرائيلية إثر الواقعة، فيما أغلق الأمن 4 من بوابات المسجد الأقصى.
المصدر: RT
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