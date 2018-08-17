 
مباشر

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في القدس بزعم محاولة طعن

أخبار العالم

القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في القدس بزعم محاولة طعن
Reuters
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة للقدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knuh

أفادت مراسلة RT في القدس بأن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني في البلدة القديمة بالقدس بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، ما أسفر عن مقتله.

وأضافت المراسلة أن إطلاق النار حصل قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأن الحديث يدور على ما يبدو عن محاولة فلسطيني طعن شرطي عند أحد أبواب المسجد الأقصى وتم "تحييد" الفلسطيني وإطلاق النار عليه.

وينحدر القتيل الفلسطيني من بلدة أم الفحم الواقعة داخل الخط الأخضر، ويحمل الجنسية الإسرائيلية، بحسب مراسلتنا.

وتشهد البلدة القديمة للقدس حالة استنفار للشرطة الإسرائيلية إثر الواقعة، فيما أغلق الأمن 4 من بوابات المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية طلبت من المصلين وموظفي الأوقاف مغادرة المسجد الأقصى.

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. هل الأرض فعلا كروية؟