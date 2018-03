بالفيديو.. مقاتلات أمريكية ترصد أجساما طائرة مجهولة

تمكنت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من رصد وتوثيق جسما غريبا طائرا أثناء تحليقها على ارتفاع 7.5 ألف متر فوق البحر.

ويظهر الفيديو الذي صورته المقاتلة "F/A-18 Hornet" بعد عدة محاولات، السرعة الكبيرة للجسم الطائر فوق سطح البحر، ما جعل الطيارين يتمكنون فقط في المحاولة الثالثة من تتبعه بالكاميرا وتصويره.

وقد تم تسليم الفيديو لشركة مختصة في تحليل المعطيات "To the Stars Academy of Arts and Science" لمحاولة تحديد طبيعة هذا الجسم.

وفي وقت سابق، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا بوجود "برنامج موسع لتحديد تهديدات الطيران"، حيث شارك المكتب خلال الفترة من 2007 إلى 2012 في دراسة الأجسام الطائرة غير المعروفة، وتم تخصيص حوالي 22 مليون دولار لتمويل هذا المشروع.

كذلك كشفت وسائل إعلام أمريكية عن إطلاق برنامج "تحديد التهديدات المتقدمة للطيران"، لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة وما يعرف كذلك بـ"الأطباق الطائرة".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه تم إطلاق البرنامج في عام 2007، ومن بين الحالات الشاذة التي درسها البرنامج، تحدثت الصحيفة عن تسجيلات صوتية وفيديوهات لحوادث اعتراض في الجو من قبل طيارين عسكريين وأجسام مجهولة الهوية. فضلا عن مقابلات مع أشخاص قالوا إنهم شاهدوا وجها لوجه أشياء كهذه أيضا.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي