كولومبيا ترفض إغلاق غابة دارين أمام طالبي الهجرة

أكد وزير خارجية كولومبيا لويس جيلبرتو موريلو أن بلاده لن توافق على إغلاق غابة دارين الطريق الرئيسي للهجرة إلى الولايات المتحدة على الحدود مع بنما، رغم نية بنما إغلاقها.

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وقال موريلو في حديث لوكالة "فرانس برس" أمس السبت: "هذا نقاش يجب أن يستمر، لكن من الواضح أن كولومبيا لن تقدم على إغلاق الحدود أو إغلاق حدود دارين، لأننا نرى على العكس من ذلك أن ما يتعين علينا أن نقدمه هو فتح منافذ أكثر إنسانية لمن يعبرون هذه المنطقة".

وكان رئيس بنما المنتخب خوسيه راؤول مولينو قد تعهد بترحيل المهاجرين الذين يعبرون غابة دارين من كولومبيا المجاورة في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال: "بمساعدة دولية سنطلق إجراءات ترحيل لجميع الأشخاص الموجودين هناك مع احترام حقوق الإنسان"، مضيفا "غابتنا ليست طريق عبور، لا... إنها حدودنا".

وتبلغ مساحة غابة دارين 575 ألف هكتار وتمتد على 266 كم على الحدود بين بنما وكولومبيا.

المصدر: أ ف ب