بعد أن اجتاحها السياح.. مدينة يابانية تحجب رؤية جبل فوجي الشهير (صور)

اجتاح السياح مدينة يابانية تتمتع بإطلالات خلابة على جبل فوجي الشهير، مما دفع السلطات المحلية لوضع حاجز لحجب المشهد الخلاب للمكان المقدس.

وذكرت شبكة "CNN" أن مدينة فوجيكاواجوتشيكو، الواقعة في محافظة ياماناشي على بعد حوالي 62 ميلا غرب العاصمة طوكيو، عند سفح طريق يوشيدا المؤدي إلى جبل فوجي، أصبحت تعج بالأجانب الباحثين عن الصورة المثالية للجبل.

واللقطة الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي للجبل، يتم تصويرها من أمام سلسلة متاجر لوسون الكبيرة، وهي سلسلة متاجر يابانية، حيث يظهر الجبل في الخلفية، مما يسلط الضوء على التناقض الصارخ بين المتجر المضاء بمصابيح فلوري والمناظر الطبيعية الرائعة.

لذلك قرر مسؤولو المدينة، الذين سئموا من حشود السياح، إقامة حاجز شبكي عملاق لمنع الرؤية، على أمل ثني هواة التصوير المتحمسين عن اجتياح الموقع.

وقال أحد المسؤولين لشبكة "CNN"، إن أعدادا كبيرة من السياح يتركون القمامة في أعقابهم ويواجهون مشاكل في اتباع تعليمات المرور، مشيرا إلى أن وضع اللافتات ونشر حراس الأمن لم تكن لها أي نتائج إيجابية.

وأضاف المسؤول الياباني: "من المؤسف أننا اضطررنا إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات".

ومن المنتظر أن يتم تركيب الشبكة التي يبلغ طولها 8 أقدام (نحو 3 أمتار)على مساحة تمتد لـ 66 قدما (نحو 21 مترا) الأسبوع المقبل.

المصدر: "CNN"