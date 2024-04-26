الحوثيون حول مغادرة حاملة الطائرات "أيزنهاور": لن نخفض وتيرة التصعيد في البحرين الأحمر والعربي

علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على مغادرة حاملة طائرات أمريكية بعد 4 أشهر من تمركزها في البحر الأحمر، نافية خفض وتيرة هجماتها ضد السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل "أنصار الله" محمد علي الحوثي عبر منصة "إكس" معلقا على إعلان البحرية الأمريكية سحب حاملة الطائرات "أيزنهاور" ومدمرة من البحر الأحمر: "إن كانت أمريكا زعمت انخفاض عمليات القوات المسلحة اليمنية لتحافظ هي على ماء وجهها وتنسحب من عسكرة البحر، وتوصل رسالة لشركات التأمين عكس رسالتها في البداية، فهذا خداع ذاتي إيجابي".

وأضاف: "أما إن كانت ترى انخفاض العمليات حقيقة فلتوجه سفنها، وسفن ربيبتها إسرائيل بالإبحار مجددا لتكون صيدا شهيا لقواتنا".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلنت البحرية الأمريكية، عبور حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، والمدمرة "يو إس إس غريفلي"، قناة السويس إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من وجودهما في البحر الأحمر.

يأتي موقف "أنصار الله" غداة إعلانها استهداف سفينة إسرائيلية هي (إم إس سي داروين) في خليج عدن، بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، ومهاجمة أهداف في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمجنحة.

وأعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي يوم الخميس "استهداف قوات الجماعة 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من العدوان على غزة"، بمعدل سفينة كل يومين دعما للفصائل الفلسطينية في القطاع.

ومنتصف مارس الماضي، قالت "أنصار الله" إنها وسعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في العاشر من أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

المصدر: RT