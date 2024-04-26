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عملية طعن في الرملة ومقتل منفذ العملية

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عملية طعن في الرملة ومقتل منفذ العملية
Legion-Media
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أصيبت اسرائيلية بجروح بليغة جراء تعرضها للطعن في مدينة الرملة، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ العملية، دون أعطاء تفاصيل بشأنه.

وذكرت مصادر طبية أن الإسرائيلية تعرضت للطعن في الجزء العلوي من الجسم، وأنه جرى نقلها إلى المستشفى، في حالة خطرة.

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وقالت الشرطة أن منفذ العملية قتل بنيران مسلح إسرائيلي في الرملة. ووفقا للتفاصيل الأولية طعن رجل مجهول الهوية امرأة يهودية تبلغ من العمر 18 عاما جاءت إلى المدينة للإقامة مع عائلتها.

المصدر: RT

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