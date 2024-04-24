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مقتل فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

أخبار العالم العربي

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قتلت فلسطينية اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، بزعم محاولة تنفيذها عملية طعن قرب الخليل.

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وقالت وسائل إعلام عبرية، إن "القوات الإسرائيلية حيدت فتاة بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب كريات أربعة"، مشيرة إلى استنفار القوات قرب دوار بيت عينون.

وزعم موقع "واينت" أن فتاة حاولت طعن جندي إسرائيلي على المفترق الالتفافي قرب مدينة الخليل، وتم تحييدها على الفور. ولا يوجد ضحايا في الحادثة".

المصدر: RT

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