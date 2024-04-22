عملية دهس غرب القدس.. 3 إصابات والشرطة الإسرائيلية تبحث عن منفذي الهجوم

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين، إصابة عدد من المارة بجروح طفيفة، في عملية دهس في القدس، مشيرة إلى أنها عثرت على سلاح في مكان الحادث.

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وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تطارد منفذي العملية اللذين لاذا بالفرار.

وأفادت الشرطة أن منفذي الهجوم حاولا إطلاق النار من سلاح من نوع "كارلو" من دون جدوى وألقيا به أثناء هروبهما. وأظهر مقطع مصور السلاح بعدما عثرت عليه القوات الإسرائيلية في مكان الحادث.

وينفذ الجيش الإسرائيلي استنفارا كبيرا في مدينة القدس حيث أغلق عدة شوارع في المدينة بحثا عن المنفذين، كما أغلق حاجز قلنديا بالقدس.

وأفاد موقع "واينت" بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة صباح جراء حدث دهس في شارع تكليت مردخاي في القدس، بالقرب من كنيس يهودي.

ونقل الموقع عن الشرطة قولها، إن "إرهابيين وصلا إلى مكان الحادث بسيارة كيا بيضاء اللون، واصطدما بسيارة أخرى ومن ثم فرا من مكان الحادث بعد فشلهما باستخدام سلاح محلي الصنع من نوع "كارلو"، وقد قاما بإلقائه بعيدا أثناء هروبهما. كما تم العثور على فأس في مكان الحادث".

وأفاد "واينت" بأنه مروحية عسكرية تشارك في عملية البحث عن منفذي الهجوم اللذين فرا بسرعة من مكان الحادث، مشيرا إلى أن قائد منطقة القدس دورون ترجمان، أمر باستخدام كافة الوسائل والقوات، بما في ذلك الوحدات الخاصة، للقبض على المنفذين.

يأتي الهجوم، صباح أول أيام عيد الفصح اليهودي الذي يمتد من اليوم الاثنين 22 أبريل ولغاية الثلاثاء المقبل في 30 أبريل.

وفي هذا السياق، طلبت الشرطة الإسرائيلية من الجمهور توخي الحذر والإبلاغ عن "أي شخص مشبوه".

المصدر: RT