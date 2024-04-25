القوات الإيرانية تستهدف "عنصرين إرهابيين" على متن سيارة بطائرة مسيرة في مدينة زاهدان (فيديو)

أعلنت القوات الإيرانية مساء اليوم الخميس، استهدافها لـ"عنصرين إرهابيين" كانا على متن سيارة، بطائرة مسيرة في مدينة زاهدان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأنه "تم استهداف سيارة الإرهابيين" خلال عملية طيران مسير للقوات الأمنية في منطقة شورو باتجاه سرجنجل في مدينة زاهدان.

وحسب "إرنا"، "قُتل إرهابيان خلال هذه العملية الناجحة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق".

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المصدر: "إرنا"