قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إن السويد وفنلندا لهما دور مهم في تعزيز السلام وتخفيف الخطاب حول الحرب، لكن في نفس الوقت يجب الاستعداد لهذه الحرب.

ونقل موقع Euractiv عن رئيس فنلندا قوله: "أفضل طريقة لتجنب الحرب هي التحدث أقل عنها والاستعداد أكثر لها".

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وأشار ستوب إلى أن الخطاب العسكري الغربي أصبح عدوانيا في الآونة الأخيرة. وشدد على أن ذلك، قد يحرم جيل الشباب من الشعور بالأمان والإيمان بالمستقبل.

في وقت سابق، طالب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب حلف "الناتو" بالاستعداد لنزاع مباشر مع روسيا، رغم ثقته بضآلة احتمال حدوث مثل هذه المواجهة.

في منتصف شهر مارس، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو بأنه خطوة لا معنى لها على الإطلاق.

ويشار إلى أن فنلندا انضمت إلى حلف "الناتو" في 4 أبريل 2023.

المصدر: نوفوستي