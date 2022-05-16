بوتين: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لا يشكل تهديدا ولكن يتطلب إجراءات جوابية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف الناتو لا يشكل تهديدا، لكنه يتطلب إجراءات جوابية.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة أثناء مشاركته في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في موسكو، اليوم الاثنين، إن الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى.

وأضاف في كلمته: "فيما يتعلق بالتوسع (الناتو)، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف، فنلندا والسويد: ليس لدى روسيا مشاكل مع هذه الدول، وهذا يعني أن التوسع من خلال هذه الدول لا يخلق تهديدا مباشرا لروسيا، لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في هذه المناطق، سيؤدي بالتأكيد إلى إجراءات جوابية، وذلك بناء على التهديدات التي ستنشأ لنا".

المصدر: نوفوستي