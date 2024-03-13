بوتين: انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو" خطوة لا معنى لها على الإطلاق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو" كان خطوة عديمة المعنى لم تعزز أمنهما، مؤكدا أنه بعد الآن سننشر قوات وأسلحة روسية قرب حدود فنلندا.

وقال بوتين في حوار شامل مع وكالة "روسيا سيفودنيا" وقناة "روسيا 1": "لماذا فعلوا ذلك؟ بناء على اعتبارات سياسية بحتة، في رأيي، ربما أرادوا حقا أن يكونوا أعضاء في ناد غربي، تحت مظلة ما. لماذا يحتاجون إلى هذا؟ بصراحة، لا أفهم هذه خطوة لا معنى لها على الإطلاق من وجهة نظر ضمان مصالحهم الوطنية".

وشدد بوتين على أن علاقات روسيا مع الدولتين كانت جيدة ومستقرة إلى درجة كبيرة، وأضاف: "أعتقد أنهما كانتا تستفيدان أكثر من حقيقة التزامهما بالحياد الذي يوفر مزايا معينة، على الأقل (فيما يتعلق بمكانتهما) كمنصة للمفاوضات من أجل تخفيف التوترات في أوروبا".

وخص بوتين فنلندا بالذكر، مؤكدا أنها لم تتمكن من تحسين وضعها الأمني من خلال رفضها التقارب مع روسيا وقرارها الانضمام إلى "الناتو".

وأشار إلى أن روسيا وفنلندا كانت تربطهما في السابق علاقات "مثالية ببساطة"، فلم يكن لدى البلدين أي مطالب ضد بعضهما البعض، لا سيما الإقليمية، ناهيك عنها في المجالات الأخرى.

وقال: "لم تكن لدينا حتى قوات هناك، لقد أخرجنا جميع القوات من الحدود الروسية الفنلندية. لماذا فعلوا ذلك؟..هذا أمر متروك لهم. لقد قرروا ذلك أنفسهم. لكن إذا لم يكن لدينا قوات هناك، فستكون منذ الآن. لم تكن هناك أنظمة أسلحة، والآن ستكون".

وتقدم كل من السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، ونالت فنلندا العضوية في الحلف عام 2023 والسويد العام الحالي.

المصدر: "نوفوسيتي"