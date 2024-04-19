باكستان تنتقد قرار مجلس الأمن الدولي حول فلسطين والفيتو الأمريكي

أعربت باكستان عن استيائها من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الأمريكي، من اعتماد قرار يعترف بفلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

أعلنت ذلك الممثلة الرسمية لوزارة خارجية باكستان ممتاز زهرة بلوش، وقالت في مؤتمر صحفي: "تشعر باكستان بخيبة أمل عميقة إزاء نتيجة المناقشة التي دارت بالأمس في مجلس الأمن الدولي وفشله في التوصل إلى توافق في الآراء والتوصية بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة. يثير أسفنا قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وترى الخارجية الباكستانية، أن "الوقت قد حان لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة". وبحسب إسلام آباد، "ستكون هذه خطوة نحو تصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 عاما".

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يوم الخميس استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وعرقلت مشروع قرار جزائري يعترف بفلسطين عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية. وصوت 12 عضوا في مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا والصين، لصالح الوثيقة التي توصي بقبول فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في المنظمة. وامتنعت سويسرا وبريطانيا عن التصويت.

في 4 أبريل من هذا العام، لبت مالطا طلب فلسطين لاستئناف النظر في الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة. وأرفقت السلطات الفلسطينية بطلبها رسائل تفيد بأن انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة يحظى بتأييد مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وتتمتع فلسطين حاليا بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة. يتم قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن الدولي. للحصول على توصية، يجب أن يتم التصويت على طلب دولة ما من قبل 9 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس ضده.

المصدر: تاس