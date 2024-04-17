مجلس الأمن الدولي يصوت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، حسب مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

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وطلبت السلطة الفلسطينية مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كذلك يأتي هذا الطلب على الرغم من أن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.

وفي 11 أبريل الجاري أيضا، فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بهذا الشأن.

وحينها قالت سفيرة مالطا فانيسا فرازير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل، إنه "لم يكن هناك توافق في الآراء" في الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد" يوم 11 أبريل.

وأكدت أن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.

وفي السياق نفسه، جدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الجزائر مؤخرا التأكيد على دعم موسكو التام لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب + RT